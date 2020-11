Bakayoko contro Kessie, duello tutto muscoli in Napoli-Milan

I due ex compagni di squadra si ritroveranno contro domenica prossima, nel big match dell’ottava giornata di campionato.

Napoli-Milan di domenica prossima sarà una sfida affascinante. Perché Rino Gattuso ritroverà il suo primo amore, perché le due formazioni finalmente lottano entrambe per l’alta classifica.

Ma come segnala la Gazzetta dello Sport sarà anche una sfida tra due centrocampisti forti, muscolari e di carattere, veri e propri intoccabili delle rispettive squadre: Tiemoué Bakayoko e Franck Kessie.

I due si conoscono molto bene, avendo condiviso la linea mediana del Milan nella stagione 2018-2019. Proprio sotto l’egida di Gattuso avevano formato un duo davvero solido e concreto.

All’epoca però il destino di entrambi era piuttosto oscuro. Bakayoko non sapeva ancora in quale squadra avrebbe giocato nell’anno successivo (lasciò il Milan dopo una stagione), mentre Kessie non era considerato affatto un intoccabile dall’ambiente milansita.

Quasi due anni dopo le cose sono cambiate in meglio. Il francese ha trovato nel Napoli la soluzione migliore. Era il centrocampista che serviva ad una squadra molto tecnica ma poco muscolare.

Kessie è cresciuto in maniera esponenziale con la cura-Pioli. Ora l’ivoriano è imprescindibile, stakanovista e finalmente anche brillante nel suo gioco a tutto campo.

Domenica prossima i vecchi amici si ritroveranno, ma non sarà uno scambio di cortesie. Bakayoko e Kessie daranno vita ad una sfida nella sfida, tutta fatta di muscoli e intelligenza calcistica.

