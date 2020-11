Calciomercato Milan, Castillejo come Suso: le ultime dalla Spagna

Samu Castillejo potrebbe approdare al Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il futuro dello spagnolo sembra lontano dal Milan

Avvio di stagione complicato per Samu Castillejo. Alexis Saelemaekers si è ormai preso il posto da titolare sulla fascia destra. Per lo spagnolo tante panchine nelle partite più importanti e quando è stato chiamato in causa ha faticato a mostrare le sue qualità.

Con gli arrivi di Brahim Diaz e Hauge, l’ex Villarreal rischia di giocare sempre meno in questo Milan e l’idea di un addio a gennaio sembra prendere strada.

Il giocatore piace soprattutto in Spagna, dove è seguito dal Villarreal, che vorrebbe riportarlo a casa, Atletico Madrid e Siviglia. Secondo quanto riportato da TodoFichajes in pole ci sarebbe il club andaluso, dove è particolarmente stimato dal ds Monchi e dal tecnico Lopetegui.

Il portale sostiene che l’affare potrebbe decollare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come successo con Suso, durante la sessione di mercato di gennaio.

Nei giorni scorsi Castillejo è stato accostato al Marsiglia, in una trattativa che favorirebbe il passaggio in rossonero di Thauvin.

LEGGI ANCHE: LE ULTIME SULL’AFFARE THAUVIN