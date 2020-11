Calciomercato Milan, Musacchio al Napoli: idea scambio

Napoli e Milan sono alle prese con due calciatori in scadenza di contratto, Musacchio e Maksimovic, che potrebbero essere scambiati

Il Milan è alla ricerca di un centrale di affidamento da affiancare a Kjaer, Romagnoli e Gabbia. Tra i tanti nomi fatti c’è anche quello di Nikola Maksimovic. Il 28enne serbo ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Napoli. Contratto che non è stato ancora rinnovato e che lo rende appetibile sul mercato.

Non è un caso che il giocatore sia finito nel mirino anche di Inter e Juventus, oltre che del Marsiglia. Senza un prolungamento l’addio a gennaio potrebbe farsi concreto, così gli azzurri potrebbero incassare qualcosa.

Situazione analoga è quella di Mateo Musacchio. L’argentino del Milan ha un contratto in scadenza in estate. Contratto che il Milan non sembra intenzionato a prolungare. Venderlo a gennaio pare essere così la strada ideale.

Musacchio è sicuramente un giocatore molto apprezzato da Rino Gattuso. Nel suo Milan l’ex Villarreal era un punto fermo della squadra.

Ipotizzare uno scambio tra i rossoneri e gli azzurri – che aiuterebbe anche i bilanci – potrebbe certamente essere un’idea che farebbe piacere anche ai due tecnici. Un’idea, di mercato, che vista la crisi economica può certamente essere percorribile.

