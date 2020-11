Baresi: “Milan diverso dopo il lockdown. Ibra? Immarcabile”

Commenti a dir poco dolci di Franco Baresi all’attuale leader milanista Zlatan Ibrahimovic, paragonato ad altri top del passato.

Parole al miele quelle di Franco Baresi indirizzate a Zlatan Ibrahimovic. Lo storico capitano del Milan non ha potuto non elogiare l’attuale bomber rossonero.

Baresi, da poco nominato vice-presidente ad honorem del Milan, è stato interpellato da Sky Sport sulle qualità dello svedese: “Non avrei mai voluto marcare Ibra, ha doti incredibili, sembra un ventenne per la forma fisica che ha. Mi ricorda molto Gullit o Van Basten, avevano la stessa qualità, forza fisica e carattere. Ibra sta facendo la differenza come la facevano gli olandesi”.

Impossibile non commentare anche l’attuale momento del Milan: “Mi sembra si stia comportando bene. Dopo il lockdown qualcosa è cambiato, c’è più consapevolezza e unità d’intenti. Bravo Pioli a stimolare la squadra, a trovare il sistema tattico migliore per tutti. Quello di prima non era il vero Milan”.

