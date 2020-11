Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: i dettagli dell’accordo

Il rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan è davvero ad un passo. Il nuovo accordo dovrebbe portare l’estremo difensore a guadagnare per 8 milioni

La fumata bianca è ormai davvero all’orizzonte. Il Milan e Gigio Donnarumma sono sempre più vicini e l’annuncio sul rinnovo non dovrebbe tardare ad arrivare. Il classe 1999 ha spinto per rimanere a vestire la maglia rossonera e la firma verrà posta sul nuovo contratto entro la fine dell’anno.

I contatti con Mino Raiola e la dirigenza del Diavolo sono costanti e ormai l’accordo sarebbe stato raggiunto: come riporta Tuttosport, Donnarumma andrà a guadagnare ben 8 milioni di euro netti a stagione. Da capire se fino al 2024 o al 2025.

Nodo clausola

Restano ancora dei piccoli dettagli da sciogliere come la cifra della clausola rescissoria. Come raccontato, Raiola vorrebbe una ‘scappatoia’ per permettere al suo assistito di liberarsi per una cifra non certo alta – si parla oggi di 35 milioni di euro – in caso di mancato approdo in Champions League.

Ma alla fine, come sempre, a decidere sarà Donnarumma, che ha messo al primo posto il Milan: Gigio non vede l’ora di confrontarsi nei grandi palcoscenici con i colori rossoneri addosso.

LEGGI ANCHE: MUSACCHIO, SCAMBIO COL NAPOLI