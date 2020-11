Milanello, Saelemaekers recuperato: si è allenato in gruppo

Alexis Saelemaekers sarà a disposizione per Napoli-Milan. È ormai archiviato l’infortunio che lo aveva fatto rientrare dal Belgio in Italia.

Buona notizia oggi da Milanello. Infatti, Alexis Saelemaekers si è regolarmente allenato in gruppo e non ci dovrebbero essere problemi in vista di Napoli-Milan.

L’esterno rossonero aveva dovuto lasciare il ritiro del Belgio a causa di un’infiammazione al pube. Un grande dispiacere per il giocatore, che grazie alle buone prestazioni in Italia è riuscito a conquistare la Nazionale maggiore. È rientrato a Milano e sembra aver smaltito l’infortunio. Ovviamente lo staff medico milanista monitorerà la sua situazione.

Saelemaekers è arrivato al Milan un po’ a sorpresa nel gennaio 2020 e inizialmente sembrava quasi un “oggetto misterioso”, dato che in Italia era poco conosciuto e lo spazio per lui era limitato. Ma dopo il lockdown l’ex Anderlecht ha iniziato a convincere e si è guadagnato il riscatto. Il belga si è fatto trovare pronto per la stagione 2020/2021 e si è meritato il posto da titolare, scavalcando Samu Castillejo nelle gerarchie.

