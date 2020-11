Inchiesta Report sul Milan, quando andrà in onda la puntata

Nuova inchiesta di Report sul Milan, stavolta dedicata agli attuali proprietari. L’annuncio della puntata con un video sui social.

Il Milan di nuovo nel mirino di Report, il programma condotto da Sigrido Ranucci. Nei giorni scorsi, infatti, sui social è stato pubblicato un video anticipazione dell’inchiesta sui proprietari del club rossonero, ovvero Elliott Management. Ci si aspettano rivelazioni scottanti e infatti i tifosi attendono con molta curiosità l’arrivo della puntata.

Non è la prima volta che il Milan diventa protagonista di Report. Infatti in passato c’è già stata un’inchiesta sul precedente proprietario, Yonghong Lì. Il magnate cinese aveva prelevato la società da Silvio Berlusconi nell’aprile del 2017: dopo un solo anno, poi, è passato nelle mani di Elliott, che aveva aiutato Yonghong Li a concludere l’operazione con un corposo prestito.

E adesso nel mirino di Report c’è proprio il fondo americano di Paul e Gordon Singer. C’è grande curiosità intorno a questa inchiesta e i tifosi attendono con palpitazione il servizio. Con un altro video su Facebook, Report ha annunciato quando andrà in onda la puntata con l’inchiesta integrale sui proprietari del Milan.

Report Milan, data e orario della puntata

Come rivelato appunto su Facebook, la puntata di Report dedicata anche al Milan andrà in onda lunedì 23 novembre 2020 alle ore 21.20 su Rai 3. Nel corso del programma ci saranno anche servizi dedicati ad altri argomenti, quindi non possiamo sapere a che ora precisamente andrà in onda quello dedicato ai proprietari rossoneri.

Bisognerà attendere ancora una settimana quindi per scoprire cosa i colleghi avrebbero scoperto su Elliott, che ha preso il controllo del Milan ormai da due anni. Nel corso di questi mesi il fondo ha investito molti soldi per diversi motivi, anche sul Calciomercato. Vedremo poi se la stessa Elliott, poi, dopo la messa in onda dell’inchiesta avrà intenzione e modo di rispondere in qualche modo.