Silvestri svela: “Cosa ho detto a Ibrahimovic prima del rigore”

In questa stagione Zlatan Ibrahimovic non ha un bellissimo rapporti con i calci di rigore. Ha sbagliato tre degli ultimi quattro calciati. Il più recente in Milan-Verona di campionato.

A difendere i pali della porta veronese c’era Marco Silvestri, che prima del tiro ha detto qualcosa al centravanti rossonero. Questo il retroscena raccontato dal portiere ai microfoni di Sky Sport: «Gli ho detto “L’ultimo l’hai aperto sbagliato” due volte per provare a non farmelo tirare dove aveva sbagliato. Se avesse calciato nuovamente lì, avrebbe segnato. Lui non mi ha mai guardato mentre gli parlavo. L’ho visto molto concentro e ho provato a farglielo tirare dove gli piace maggiormente, cioè forte alla mia destra. Se avesse tirato a sinistra non avrei potuto pararlo».

Ibrahimovic ha calciato il pallone in curva, non ha neppure inquadrato la porta. Un errore che ha condizionato il Milan, che avrebbe potuto pareggiare prima e poi avere maggiore tempo per trovare il gol della vittoria. Il 2-2 finale è stato comunque firmato da Zlatan, ma su colpo di testa dopo un bel cross di Brahim Diaz.

