Calciomercato Milan, niente rinnovo per Rovella: l’idea di Preziosi

Il Milan è tra le squadre sulle tracce di Nicolò Rovella. Il centrocampista classe 2001 potrebbe essere ceduto dal Genoa già durante il prossimo calciomercato

Avvio complicato per il Genoa di Maran anche per via dei tanti calciatori positivi al Covid-19. Tra le tante difficoltà è però riuscito ad emergere Nicolò Rovella. Il 18enne ha mostrato a tutti le sue qualità: il centrocampista è da tempo sul taccuino dei migliori club italiani, ora sempre più convinti di puntare su di lui.

Al Genoa sanno che il futuro di Rovella sarà lontano dalla Liguria ma il rischio che si sta facendo sempre più concreto in queste ore è quello di perderlo a zero. Il contratto del centrocampista è, infatti, in scadenza a giugno e ad oggi non sembrano esserci i presupposti per un prolungamento.

Cessione già a gennaio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Preziosi starebbe così pensando di cedere Rovella già a gennaio a cifre più contenute ma con la possibilità di tenere il giocatore almeno per un altro anno.

Rovella piace al Milan ma anche a Inter, Roma e Juventus, che osservano con attenzione l’evolversi della situazione e sono pronte a mettere le mani su uno dei prospetti italiani più importanti.

LEGGI ANCHE: FUTURO SCRITTO PER KALULU