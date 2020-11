Milan, anche Murelli positivo al Covid: il comunicato ufficiale

Il Milan tramite una nota ufficiale ha annunciato che anche Giacomo Murelli, vice di Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid-19:

«AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio».

Il vice-allenatore rossonero è in isolamento domiciliare, così come Pioli. La speranza è che entrambi guariscano al più presto dal coronavirus. Comunque nessuno dei due sarà in panchina per Napoli-Milan di domenica sera al San Paolo.

