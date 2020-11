Napoli, si ferma anche Bakayoko: le ultime

Il Napoli rischia di perdere un altro calciatore dopo Osimhen. L’ex rossonero Gattuso fa i conti degli indisponibili.

Non buone le notizie che arrivano dall’infermeria per Rino Gattuso. L’ex tecnico del Milan deve fare i conti degli indisponibili per il match contro la sua vecchia squadra.

Il Napoli infatti, oltre all’acciaccato Osimhen, rischia di fare a meno anche di Tiemoué Bakayoko in vista dello scontro diretto di domenica sera.

Il mediano, con un passato nel Milan durante la stagione 2018-2019, ha accusato un malessere nelle ultime ore, non partecipando all’allenamento odierno in quel di Castel Volturno.

Bakayoko andrà valutato nei prossimi giorni, ma sembra a rischio la sua presenza. A meno che non si tratti solo di un problema passeggero e non serio.

Inoltre Gattuso dovrà accertarsi delle condizioni dei vari nazionali, che rientreranno tra domani e giovedì dopo gli impegni in giro per il mondo.

