Il Milan pensa anche a Julian Weigl, ex Borussia Dortmund, per rinforzare la mediana. Il Benfica, però, non fissa una valutazione bassa.

Il Milan nell’ultima finestra del calciomercato non ha completato la squadra, ci sono ancora ruoli in cui intervenire. Ad esempio, farebbe comodo prendere un altro centrocampista che possa alternarsi con i titolari.

La società ha preso Sandro Tonali per far rifiatare uno tra Franck Kessie e Ismael Bennacer, però sarebbe utile un innesto ulteriore in mediana. Lì in mezzo può giocare anche Rade Krunic, ma c’è l’idea di prendere un giocatore di spessore maggiore.

Mercato Milan, piace Weigl del Benfica

Tra i nomi sui quali il Milan ragiona per la sessione di mercato di gennaio 2021 c’è anche quello di Julian Weigl. A rivelarlo è Record, che spiega anche che il Benfica chiede circa 25 milioni di euro per la cessione del giocatore.

Il 25enne tedesco si è trasferito in Portogallo nel gennaio 2020 per 20 milioni. Dopo le stagioni trascorse al Borussia Dortmund, tra alti e bassi, ha deciso di rilanciarsi a Lisbona. Nei primi mesi trascorsi al Benfica è stato un titolare praticamente inamovibile, ma con il ritorno di Jorge Jesus sulla panchina della squadra la situazione è un po’ cambiata.

Infatti, Weigl in questa stagione ha collezionato 10 presenze, ma solo 3 da titolare. 435 minuti complessivi in campo. Nell’ultima partita di campionato contro il Braga è rimasto in panchina. Ovviamente il centrocampista tedesco punta a convincere Jorge Jesus a concedergli maggiore spazio, però in ottica gennaio 2021 non scarta l’ipotesi di addio.

Oltre al Milan, anche il Paris Saint-Germain monitora la situazione di Weigl. Trattandosi di un mediano dotato sia fisicamente che tecnicamente, farebbe comodo a Pioli. Nel PSG c’è Thomas Tuchel che lo conosce dai tempi del Borussia Dortmund e che potrebbe spingere il ds Leonardo a fare un investimento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Verso Napoli-Milan, ballottaggio in attacco: le ultime news