Verso Napoli-Milan, ballottaggio in attacco: le ultime news

Un unico dubbio nella formazione rossonera per Napoli-Milan. Stefano Pioli deve decidere chi giocherà come esterno sinistro offensivo.

Domenica sera il Milan andrà di scena a Napoli e ci tiene a tornare a vincere, dopo gli ultimi stop tra Europa League e Serie A. C’è un primato in classifica da difendere, i partenopei sono a -3.

In panchina è confermata la presenza di Daniele Bonera, dato che Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli sono risultati positivi al Covid-19. Toccherà all’ex calciatore dirigere la squadra al San Paolo. C’è solo un dubbio di formazione nei rossoneri.

Secondo quanto spiegato dal giornalista Manuele Baiocchini a Sky Sport, c’è un ballottaggio tra Rafael Leao e Ante Rebic per il ruolo di esterno sinistro offensivo nel 4-2-3-1. Il portoghese è con la Nazionale Under 21, mentre l’ex Eintracht Francoforte ha potuto rimanere a Milanello a lavorare per migliorare la sua condizione fisica dopo l’infortunio al gomito sinistro.

Napoli-Milan potrebbe essere l’occasione per rivedere Rebic titolare. Il croato andrebbe a completare il reparto con Alexis Saelemaekers e Hakan Calhanoglu. Il trio di trequartisti sarà chiamato a dare un supporto efficace a Zlatan Ibrahimovic, unica punta, oltre che ad aiutare pure in fase difensiva.

