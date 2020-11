Milan, prima per Bonera: sfida a Gattuso

Il Milan dopo le positività di Pioli e Murelli si affiderà in panchina a Daniele Bonera. L’ex difensore classe 1981 ha guidato ieri il suo primo allenamento in vista di Napoli

I giornali in edicola stamani si soffermano su Daniele Bonera. L’ex difensore è il prescelto a sedere sulla panchina del Milan dopo lo stop per Covid di Stefano Pioli e il suo vice Giacomo Murelli.

Il classe 1981, che a settembre ha conseguito il master Uefa Pro di Coverciano, che gli consente di guidare squadre di Serie A, ieri ha guidato il suo primo allenamento a Milanello, sotto lo sguardo attento di Paolo Maldini e Frederic Massara

Bonera potrà godere chiaramente del supporto degli assistenti di Stefano Pioli, con in prima linea Davide Lucarelli e sarà guidato da lontano, dal suo isolamento domestico, dallo stesso mister. L’ex Fiorentina seguirà e indirizzerà la sua squadra grazie ad un sistema di video live, con l’uso di droni e programmi specifici.

Domenica Bonera se la vedrà così, per la prima volta in panchina, contro il suo amico ed ex compagno Gennato Gattuso, poi se né Pioli né Murelli dovessero negativizzarsi, guiderà la squadra anche in Europa League contro il Lille in Francia e poi ancora il 29 con la Fiorentina.

