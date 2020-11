Capello sicuro: “Milan da Scudetto”. E che elogi per Ibrahimovic

Il Milan è da Scudetto secondo Fabio Capello, che mette anche il Napoli in corsa per il tricolore. Belle parole anche per Zlatan Ibrahimovic.

Fabio Capello se ne intende di Scudetti, ne ha vinti da giocatore e da allenatore. In panchina è ricordato soprattutto per la vincente esperienza al Milan, dove ha conquistato anche la Champions League.

Domenica sera al San Paolo i rossoneri affronteranno il Napoli e Capello, intervistato dal Corriere dello Sport, ritiene che quella sarà una sfida da Scudetto: «La definizione ci sta tutta. Nel conteggio finale anche questi punti conteranno. Partite del genere aiutano a scoprire se stessi, a capire dove sia possibile arrivare, quali margini di miglioramento esistano ed eventualmente anche su quali limiti dover lavorare. Per me c’è un bel po’ di candidate al ruolo di campione d’Italia, Napoli e Milan incluse».

L’ex tecnico non può non spendere parole di elogio per Zlatan Ibrahimovic, attaccante che conosce bene per averlo allenato ai tempi della Juventus: «Ripeto che siamo al cospetto di un fuoriclasse assoluto. Un gigante del calcio. Lo volli con me alla Juventus, può immaginare dunque la mia stima nell’uomo e nel calciatore. Perché se a trentanove anni sei ancora in grado di fare la differenza in questo modo, allora alle doti professionali devi indiscutibilmente aggiungere quelle umane. Ibra è incontentabile. E questa sua natura serve anche ai suo compagni, perché stabilisce un principio d’emulazione».

