Infortunio Osimhen, nuove conferme: salterà Napoli-Milan

Gennaro Gattuso per Napoli-Milan dovrà fare a meno di Victor Osimhen, infortunato alla spalla destra. Notizie non positive dai controlli.

Victor Osimhen dovrebbe non essere trai convocati per il big match domenica sera Napoli-Milan. Un’assenza pesante per Gennaro Gattuso, che punta molto sul giovane attaccante arrivato dal Lille.

Secondo le ultime news rivelate da Sky Sport, la visita medica effettuata a Villa Stuart ha confermato la lussazione alla spalla destra. L’infortunio rimediato con la Nigeria non avrà bisogno di un intervento chirurgico, però il giocatore non può tornare subito ad allenarsi.

Salvo sorprese, salterà Napoli-Milan e anche l’impegno di Europa League contro il Rijeka. Gattuso dovrà preparare le contromosse per sostituire il talento nigeriano, autore di 2 gol nelle 8 presenze collezionate in questa stagione 2020/2021.

L’allenatore azzurro sta facendo i conti anche con l’assenza di Elseid Hysaj per Covid-19 e c’è Tiemoué Bakayoko che ha avuto un forte attacco febbrile. Il mediano di proprietà del Chelsea non ha il coronavirus, stando ai risultati degli ultimi tamponi, ma non è ancora nella condizione per poter tornare ad allenarsi.

