Calciomercato Milan, contatti per l’erede di Shevchenko: il piano

Vladyslav Supryaga della Dinamo Kiev è tra i giovani attaccanti nel mirino del Milan, che ha già avuto dialoghi con la Dinamo Kiev. Lo “manda” Andriy Shevchenko.

Il Milan nell’ultimo mercato ha deciso di non comprare un vice Zlatan Ibrahimovic, ma lo scenario potrebbe cambiare. Soprattutto se la dirigenza decidesse di mandare in prestito il giovane Lorenzo Colombo.

Recentemente si è parlato soprattutto di Luka Jovic del Real Madrid e di Donyell Malen del PSV Eindhoven. Ma secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, nel mirino del club rossonero c’è anche Vladyslav Supryaga. Il 20enne milita nella Dinamo Kiev e in Ucraina c’è chi lo ritiene l’erede di Andriy Shevchenko.

Proprio Sheva è l’allenatore della nazionale ucraina e lo ha anche convocato nonostante la giovanissima età. Il ragazzo deve ancora debuttare, però in patria è considerato un talento dal futuro brillante. Nel 2019 è stato protagonista nel Mondiale Under 20 vinto proprio dall’Ucraina, che in finale ha trionfato 3-1 contro la Corea del Sud e lui ha segnato una doppietta.

Il Milan ha avviato dei contatti con la Dinamo Kiev, che valuta Supryaga circa 15 milioni di euro. Un prezzo che la società rossonera vorrebbe abbassare. Nell’ultima sessione del calciomercato era stato il Bologna a farsi avanti, senza successo, per assicurarsi il giocatore. Todofichajes spiega che il piano milanista sarebbe quello di prenderlo e lasciarlo in prestito alla sua attuale squadra.

Supryaga è un giovane che deve ancora maturare. In questa stagione 3 gol e 5 assist in 15 presenze. Mister Mircea Lucescu ripone grande fiducia in lui e spera che diventi un attaccante maggiormente prolifico in zona rete.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, occhi su Kabak: il prezzo è sceso