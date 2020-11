Calciomercato Milan, occhi su Kabak: il prezzo è sceso

Ozan Kabak continua ad essere monitorato dal Milan, che nella prossima finestra di mercato comprerà a Stefano Pioli un centrale difensivo.

A gennaio molto probabilmente il Milan prenderà un nuovo difensore centrale e c’è anche Ozan Kabak tra le opzioni. Il 20enne turco è già stato trattato due volte dal club rossonero.

I due tentativi effettuati non hanno avuto successo, il primo nell’estate 2019 quando il giocatore militava ancora nello Stoccarda e il secondo nell’ultima sessione del calciomercato. Per gennaio 2021 lo Schalke 04 non ha escluso la sua cessione.

Il Milan continua a monitorare Kabak, il cui prezzo nel frattempo è sceso. Lo Schalke 04 al termine della scorsa finestra di mercato aveva sparato altissimo: 35 milioni di euro. Ma, stando a quanto spiegato da calciomercato.com, adesso la valutazione è diminuita a 25 milioni.

Tale cifra è ritenuta ancora un po’ alta dal club rossonero. Vero che il giovane centrale turco ha buon potenziale, però la squadra di Gelsenkirchen è penultima in classifica e prende molti gol. Il prezzo può scendere ancora che lo Schalke 04 sarà ancora in zona retrocessione a gennaio.

Il Milan non vuole effettuare un investimento eccessivo per Kabak, pur apprezzandolo come difensore. Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara hanno anche altri profili nella propria lista di potenziali rinforzi.

