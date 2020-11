Ibrahimovic cerca gol Scudetto: Napoli tabù per il Milan

Il Milan non vince a Napoli da 10 anni, l’ultima volta il San Paolo fu espugnato anche grazia a un gol di Ibrahimovic. Zlatan vuole il bis.

Alla ripresa del campionato il Milan sarà atteso da due trasferte molto impegnative: Napoli e Lille. Domenica sera la squadra di Stefano Pioli (assente per Covid) andrà al San Paolo in una sfida di alta classifica.

I rossoneri sono in vetta alla Serie A con 2 punti sul Sassuolo e 3 sulla coppia Napoli-Roma. Nella prossima giornata di campionato il Diavolo vuole difendere il proprio primato. Vincere in una trasferta così insidiosa sarebbe un ottimo segnale, considerando anche gli ultimi stop contro Lille e Verona.

Milan, Ibrahimovic gol e il tabù Napoli

Oggi La Gazzetta dello Sport evidenzia che il Milan non batte il Napoli al San Paolo da 10 anni. L’ultimo trionfo sul campo napoletano è avvenuto il 25 ottobre 2010, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri vinse per 2-1. Le due reti rossonere furono segnate da Robinho e da Zlatan Ibrahimovic. Era l’ottava giornata di Serie A anche allora e al termine del campionato il Diavolo festeggiò la conquista dello Scudetto.

Il centravanti svedese è chiamato ad essere decisivo anche domenica sera. I compagni contano molto su di lui per espugnare il San Paolo ed evitare l’aggancio del Napoli in classifica. L’importanza di Ibra sarà anche maggiore rispetto al solito, perché in panchina non ci sarà Pioli e pertanto il suo ruolo da leader potrà risultare più importante sia nello spogliatoio che in campo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan, infortunio Rafael Leao in Nazionale: le ultime news