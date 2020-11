Infortunio Leao, lesione al bicipite femorale: i tempi di recupero

Leao ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Salterà sicuramente il Napoli e le partite della settimana prossima.

Brutte notizie per il Milan in vista delle prossime partite. Rafael Leao si è infortunato ieri con il Portogallo Under 21 e salterà sicuramente il Napoli, e non solo. Il club rossonero ha fatto sapere che il calciatore ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra e che farà un nuovo controllo fra 10 giorni.

Ecco quanto divulgato dal Milan in questi minuti: “Durante l’incontro di ieri con la nazionale portoghese under 21, Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni“.

Quando rientra Leao

Sicuramente dieci giorni di stop quindi per Leao. Salterà sicuramente la partita contro il Napoli, poi quella col Lille in Francia giovedì e la Fiorentina la prossima settimana. Dopo questi 10 giorni farà nuovi controlli e poi si deciderà se potrà tornare a disposizione di Pioli o meno. Una brutta notizia quindi per l’allenatore, che al San Paolo schiererà sicuramente Ante Rebic dal primo minuto come esterno a sinistra. Per fortuna il croato è rientrato a pieno regime, ma nel prossimo mese il Milan farà dieci partite e c’è bisogno di tutta la rosa.