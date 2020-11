Gli auguri del Milan a Suso hanno scatenato una polemica

Il Milan ha fatto gli auguri a Suso per il suo compleanno sui social. Tantissimi i commenti sotto al post perché si è scatenata una vera e propria polemica.

Jesus Suso è stato uno dei calciatori del Milan più controversi in questi ultimi anni. Altalenante, spesso anche irritante. Per mesi è stato il trascinatore della squadra, per poi calare in maniera drastica e per il resto dell’anno. Molti hanno bei ricordi di lui, come la doppietta nel derby all’Inter, ma c’è una buona parte di tifosi che ha esultato come un gol all’ufficialità della cessione al Siviglia.

I rossoneri lo hanno venduto in Andalusia con la formula del prestito con diritto di riscatto – che sarebbe diventato obbligatorio in caso di qualificazione in Champions. E così è stato, con tanto di vittoria dell’Europa League per il calciatore (in finale contro l’Inter, tra l’altro). Un’operazione che ha portato nelle casse del Milan più di venti milioni. Applausi per Paolo Maldini e Frederic Massara che sono riusciti a ricavare il massimo dalla cessione di un calciatore in difficoltà.

Suso, tifosi divisi

Oggi, 18 novembre, è il suo compleanno. Suso ha festeggiato i 27 anni e tanti ex compagni rossoneri sui social gli hanno fatto gli auguri. Anche il Milan, con un post stamattina sui canali Facebook e Twitter, ha rivolto il proprio augurio allo spagnolo. Una mossa che buona parte dei tifosi rossoneri non ha digerito.

Alcuni infatti hanno commentato invitando il Milan ad eliminare il post. Altri hanno soltanto scritto cose poco piacevoli nei confronti del ragazzo. Che ha avuto tante difficoltà, ma si è sempre comportato da professionista. Inoltre è rimasto molto legato ai rossoneri tanto da dirlo apertamente in recenti interviste.

Per fortuna, però, non sono mancati commenti positivi nei confronti di Suso, in particolar modo su Twitter. Questi tifosi di certo non considerano lo spagnolo come un calciatore da ricordare, ma apprezzano la sua professionalità e il suo attaccamento alla maglia. Ed è per questo che hanno rivolto i loro auguri di compleanno volentieri, a differenza di altri.

Da che parte stare? Sicuramente non da quella che ha rivolto soltanto insulti. Suso non li merita, così come nessun altro calciatore che ha dato tutto quello che aveva per il Milan. Noi di MilanLive.it gli rivolgiamo i migliori auguri e un enorme in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera.