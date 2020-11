Balotelli, dall’Inghilterra una clamorosa ipotesi sul suo futuro

Mario Balotelli è senza squadra e si sta allenando con il Franciacorta, società di Serie B. L’ultima proposta che gli è arrivata non gli farà di certo piacere.

La carriera di Mario Balotelli è stata un continuo declino. Ha vestito tante maglie importanti, fra cui quella del Milan, in due occasioni. Prima nel 2013, preso dal Manchester City a gennaio per poco più di 20 milioni. Poi nel 2015, per una sola stagione, fortemente influenzata dagli infortuni.

Su di lui si è detto tutto. Tanto talento ma poca testa. Avrebbe potuto davvero fare grandi cose. E invece, oggi, a soli 30 anni è costretto ad allenarsi con il Franciacorta, squadra di Serie D. Non è stato tesserato, è lì soltanto per tenersi in forma. Nel frattempo però continua a far parlare di sé per questioni extra calcio.

Un’uscita a vuoto. Qualche settimana fa è stato invitato nella casa del Grande Fratello per ritrovarsi con il fratello Enock, uno dei partecipanti. Durante la serata ha fatto una battuta infelice – di natura maschilista -, criticata aspramente sui social. Insomma, non proprio il miglior modo per prendersi le luci della ribalta, ma Mario non è di certo nuovo a queste cose.

Le ultime voci sul suo futuro sono clamorose. In Inghilterra infatti parlano di un’offerta per lui dal Barnsley, squadra che milita in Championship, il campionato di Serie B inglese. I tabloid hanno fatto sapere che ci sono già dei contatti con il suo agente, Mino Raiola. Anche lui sta facendo fatica a trovargli una nuova sistemazione, e questa è di certo una notizia clamorosa.

Il Barnsley non se la cava benissimo in campionato. Vive infatti una situazione molto complicata e l’acquisto di Balotelli servirebbe proprio per evitare il disastro della retrocessione. Vedremo se l’ex Super Mario accetterà di mettersi in gioco oppure se preferirà rimanere così com’è, in attesa di una chiamata migliore. Ma coi tempi che corrono, è probabile che aspetterà ancora tanto.