Napoli-Milan, le ultime su Osimhen e Bakayoko

Il report da Castel Volturno sugli indisponibili ed infortunati del Napoli. Possibile un recupero in vista del Milan.

La redazione di Sky Sport ha aggiornato quest’oggi la situazione di infortunati ed indisponibili in casa Napoli, in vista del match di domenica con il Milan.

L’allenamento odierno a Castel Volturno ha dato indicazioni chiare per mister Rino Gattuso, in particolare per due calciatori in forte dubbio.

L’attaccante Victor Osimhen, rientrato acciaccato dalla Nigeria, ha lavorato a parte ed individualmente, anche se sul campo da gioco. Molto difficile il suo impiego domenica alle ore 20:45.

Tiemoué Bakayoko, fermato da un malessere nei giorni scorsi, si è invece allenato regolarmente in gruppo. Il francese è dunque pienamente recuperato e sarà a disposizione per la sfida alla sua ex squadra.

Gattuso inoltre attende il rientro di tutti i Nazionali per valutarne le condizioni, anche se ritroverà un Lorenzo Insigne in splendida forma, dopo le prove convincenti in azzurro.

