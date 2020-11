Confermate le intenzioni del Milan: colpo a zero dal Liverpool

Arrivano conferme dalla Spagna: il Milan è tra le squadre interessate a Wijnaldum, in scadenza di contratto con il Liverpool

Il Milan è alle prese con i rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza il prossimo giugno, ma allo stesso tempo sta sondando il calciomercato alla ricerca di opportunità tra i calciatori che non prolungheranno i propri accordi.

E’ da giorni che vi parliamo dell’interesse da parte dei rossoneri per Florian Thauvin. Il francese non continuerà a giocare con il Marsiglia e il Milan è certamente tra le squadre più in pressing. I contatti con l’entourage del giocatore sono continui ma l’attaccante non è l’unico calciatore, in scadenza a giugno, che piace al Diavolo.

Leggi anche:

Sfida al Real per Wijnaldum

Dalla Spagna confermano l’interesse da parte del Milan per Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ad oggi non ha un accordo con il Liverpool e dal primo febbraio sarà libero di firmare con qualsiasi squadra.

L’altro giorno vi abbiamo parlato di un Milan pronto a mettere sul piatto un ricco contratto, sfruttando le agevolazioni fiscali del nostro paese.

La concorrenza però è davvero importante: in Italia c’è anche l’Inter pronta a sfruttare l’occasione ma piace soprattutto in Spagna. L’interesse del Barcellona, dove troverebbe il connazionale Koeman, è noto già da tempo. TodoFichajes riporta che Wijnaldum piace anche al Real Madrid. Perez sarebbe pronto a scommettere sull’olandese, meno Zidane che vorrebbe puntare su Pogba.