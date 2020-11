Totti racconta l’esperienza Coronavirus: “Un colpo al cuore”

L’esperienza con il Covid-19 raccontata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti, che ha ammesso di essersela vista brutta.

Sospiro di sollievo per Francesco Totti. L’ex capitano storico della Roma ha superato l’infezione da Covid-19, ma non senza aver accusato sintomi piuttosto rilevanti.

Totti era risultato positivo al Coronavirus nelle scorse settimane e, finalmente, è tornato a negativizzarsi dopo il tampone effettuato ieri.

Leggi anche > Saelemaekers scommette sullo Scudetto del Milan!

L’ex giocatore ha commentato il suo brutto periodo sui propri canali social, ammettendo di essersela vista brutta: “Ho avuto il Covid ma non è stata una passeggiata, febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. Il responso è stato un colpo al cuore: polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che tutto è passato voglio ringraziare coloro che mi sono stati più vicini e quindi un grazie speciale al Prof. Alberto Zangrillo alla Prof. Monica Rocco e Silvia Angeletti. Il COVID si può battere con le giuste precauzioni e indicazioni”.