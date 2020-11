Gli U-21 più costosi: svelato il valore reale di Donnarumma e Leao

La classifica dei 1999 più costosi al Milan. Presenti anche Leao e Donnarumma, e adesso è noto il valore reale dei due calciatori rossoneri.

Donnarumma e Leao sono fra gli Under 21 più costosi al mondo. Sky Sport, in base ai dati ottenuti da Transfermarkt, ha stilato questa speciale classifica. Ci sono anche i due rossoneri, fra le pedine più importanti della squadra di Stefano Pioli. Gigio è il primo italiano – ce ne sono tre nella top 10 – ed è al quarto posto dietro a mostri come Kai Havertz, Joao Felix e Matthijs de Ligt.

Fuori dalla top 10 invece Leao, che occupa comunque una posizione dignitosissima: è 16esimo. Ma l’aspetto più interessante di questa classifica è il valore economico dei calciatori, quello reale e non condizionato da situazioni contrattuali. Nel caso di Donnarumma, in scandeza il prossimo giugno, si parla addirittura di un costo del cartellino di 30 milioni. Inamissibile per un calciatore che ha raggiunto il suo livello.

Da Leao invece ci si aspettava una crescita più ampia e rapida. Invece, al suo secondo anno di Milan, è rimasto più o meno sulle stesse cifre di quando è stato acquistato dal Lille. I rossoneri lo aspettano, consapevoli che il ragazzo ha un potenziale spaziale, sotto tutti i punti di vista. Adesso è arrivato il momento di svelare quali sono i valori reali dei cartellini di Donnarumma e Leao.

Secondo la classifica di Sky Sport, il costo di Donnarumma è di 60 milioni di euro. Davanti a lui ci sono Havertz (81 milioni), Joao Felix (80 milioni) e De Ligt (70 milioni). Come detto prima, però, la valutazione di Gigio è fortemente influenzata dalla sua condizione contrattuale. Lui rappresenta un patrimonio incredibile per il Milan, ed è per questo che Maldini e Massara non possono permettersi di non rinnovare. La trattativa sta entrando nel vivo e l’offerta per lui e per Raiola è praticamente pronta.

Adesso passiamo a Leao. Il Milan lo ha prelevato dal Lille per una cifra di poco superore ai 25 milioni di euro. Il suo valore attuale, stando alla classifica di Sky, è di 28 milioni di euro. Praticamente lo stesso, in poche parole. E questo rappresenta un piccolo problema per i rossoneri. Che si aspettavano una crescita importante in un anno da parte del portoghese. Ma per fortuna è giovanissimo e ha un potenziale enorme.