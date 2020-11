Concorrenza italiana per Nuno Mendes: idee chiare al Milan

Il Milan è alla ricerca di un difensore giovane. Piace Nuno Mendes, per il quale c’è tanta concorrenza. Il centrale arriverà

Nuno Mendes fa davvero gola a parecchie squadra. Il difensore classe 2002 è da tempo sul taccuino del Milan ma strapparlo allo Sporting non sarà facile. Le resistenze dei portoghesi, che si fanno forti di una nuova clausola rescissoria da 70 milioni di euro, non è l’unico problema.

La concorrenza per il giovane calciatore, capace di giocare sia al centro che come terzino, è davvero tanta. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del forte interesse da parte dei club di Premier League, che non hanno certamente problemi a presentare offerte importanti. Mendes piace ad Arsenal, Manchester United, Newcastle e Wolves.

In Italia, invece, il Milan deve fare attenzione alla Juventus e secondo quanto riportato da Tuttosport anche al Cagliari.

Caccia al difensore

Il club rossonero, non è un segreto, sta sondando il mercato alla ricerca di un centrale giovane e dal futuro assicurato. I nomi caldi, in questi giorni, sono quelli di Lovato del Verona ma soprattutto di Kabak, che continua ad essere in cima alla lista dei desideri. Il Milan ha 15-20 milioni da investire per trovare un difensore da affiancare a Kjaer e Romagnoli.