Napoli-Milan, probabili formazioni: Pioli ha idee chiare

Stefano Pioli e Gennaro Gattuso hanno praticamente definito le formazioni da schierare in Napoli-Milan. Qualche dubbio solo in casa azzurra.

Stefano Pioli a causa del coronavirus non sarà in panchina per Napoli-Milan, ma è in contatto costante con staff e squadra. Segue gli allenamenti grazie a dei droni e comunica live con i suoi collaboratori.

Il mister è presente, anche se i calciatori non ce l’hanno fisicamente a Milanello. Complice anche l’assenza (sempre per coronavirus) del vice Giacomo Murelli, sarà Daniele Bonera a guidare il Diavolo nella difficile trasferta di domani sera al San Paolo. L’ex difensore sta già dirigendo gli allenamenti e i giocatori lo seguono con attenzione.

Serie A, probabili formazioni Napoli-Milan

La formazione del Milan per il big match della prossima giornata di Serie A sembra ormai fatta. In porta, ovviamente ci sarà Gigio Donnarumma e il reparto difensivo sarà composto dal quartetto Calabria-Kjaer-Romagnoli-Theo Hernandez. In mediana i titolarissimi Ismael Bennacer e Franck Kessie.

Sulla trequarti nel 4-2-3-1 di Pioli agiranno Alexis Saelemaekers, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic. Per il croato si tratta di un ritorno nella formazione iniziale, dove non appare da Crotone-Milan del 27 settembre. In quel match si infortunò al gomito sinistro e ha dovuto saltare diverse partite. Recentemente è rientrato e ha giocato alcuni spezzoni, ora è pronto per essere titolare e supportare al meglio la prima punta Zlatan Ibrahimovic.

Gennaro Gattuso schiererà il Napoli con il medesimo modulo, il 4-2-3-1. Alex Meret a difendere la porta, protetto dal poker difensivo Di Lorenzo-Manolas-Koulibaly-Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz affiancherà il recuperato Tiemoué Bakayoko, che nella stagione 2018/2019 ha giocato proprio in rossonero. Sulle fasce Hirving Lozano (anche se Politano scalpita) e Lorenzo Insigne, con Elmas (favorito su Zielinski) trequartista centrale e Dries Mertens come centravanti.

NAPOLI-MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (Politano), Elmas (Zielinski), Insigne; Mertens.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic.