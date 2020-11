Juventus-Cagliari, DAZN non funziona: cosa sta succedendo

Problemi in tutto il mondo a DAZN, l’app streaming dove è prevista la tramissione di Juventus-Cagliari. Ecco costa succedendo in questi minuti.

Alle 20:45 si gioca Juventus–Cagliari, l’anticipo serale dell’8^ giornata di Serie A. La diretta tv e streaming è prevista su DAZN, ma l’app non sta funzionando. In tantissimi si stanno chiedendo il motivo: Twitter è stato invaso di richieste così come le ricerche su Google. Non si sa qual è il reale problema, ma è solo una questione momentanea. Ad alcuni funziona e ad altri no. Una cosa è certa: DAZN non sta funzionando in tantissimi paesi del mondo. Ad esempio ci sono molti tweet anche dalla Germania sul down della nota app streaming. Un problema che si risolverà sicuramente in tempo per assister a Juve-Cagliari e anche Atletico Madrid-Barcellona.

DAZN down, tifosi insorgono

DAZN questa sera non funziona come dovrebbe, e questo è un danno importante per i tifosi che già prima di Juve-Cagliari lo avevano segnalato. Evidentemente i tecnici della piattaforma streaming non sono riusciti ancora a sistemare per bene il problema. Su Twitter le persone sono impazzite. La Juventus è chiaramente la squadra più tifata in Italia e quindi la quantità di tifosi scontenti è altissima. Da qui nascono le polemiche di queste ore.

Oltre a Juve-Cagliari, su DAZN questa sera è in programma anche un’altra partita molto importante. Si tratta di Atletico Madrid-Barcellona, appuntamento imperdibile per chi ama il calcio internazionale. Ma anche quell’evento al momento è bloccato da un mal funzionamento della piattaforma. Si segnalano problemi sia sull’app mobile che per quella per la Smart TV. Speriamo che si possa risolvere nel più breve tempo possibile.