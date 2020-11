Doppio ko alla Fiorentina: a rischio per il Milan

La Fiorentina domenica farà visita al Milan per la nona giornata. Prandelli potrebbe non avere né Jack Bonaventura né Ribery

Dopo la trasferta di Napoli, in programma stasera, il Milan di Stefano Pioli tornerà a giocare in campionato domenica a San Siro contro la Fiorentina.

Per il match con i rossoneri la squadra allenata da Cesare Prandelli potrebbe fare a meno di un paio di pedine fondamentali.

Oggi nella sfida contro il Benevento i viola hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di Bonaventura e Ribery. L’ex rossonero avrebbe dovuto giocare titolare ma non è sceso in campo per un guaio fisico. Il francese, invece, è stato sostituito al termine del primo tempo per un problema muscolare.

Le condizioni dei due esperti calciatori verranno valutate nelle prossime ore per capire se saranno disponibili per il match contro il Milan.

Domenica occhi puntati su Milenkovic

La partita, valevole per la nona giornata di Serie A, sarà anche l’occasione per vedere da vicino Milenkovic, che oggi contro il Benevento è stato schierato da terzino destro. Non è un segreto che il difensore serbo, capace di giocare al centro e sull’esterno, sia tra i preferiti della dirigenza del Milan ma soprattutto di Pioli.