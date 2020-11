Milan, conferme per Nuno Mendes: concorrenza spietata

Il Milan è sulle tracce di Nuno Mendes ma c’è davvero tanta concorrenza. Il difensore dello Sporting piace in Italia e Inghilterra

Si allunga la lista delle pretendenti per Nuno Mendes. Il difensore dello Sporting è da tempo nel mirino del Milan ma la concorrenza è davvero importante. In Italia, come vi abbiamo raccontato i giorni scorsi, sul giocatore classe 2002 ci sarebbero anche Juventus e Cagliari.

La destinazione più probabile per Mendes, però, sembra essere la Premier League. In Inghilterra la disponibilità economica non manca di certo: ad Arsenal, Manchester United, Newcastle e Wolves si aggiunge – come riporta TodoFichajes, anche il Leicester.

Per strappare il difensore allo Sporting – si legge sul portale – servono almeno 40 milioni di euro.