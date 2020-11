Milan, la prima volta di Bonera: “Tutto concordato con Pioli”

Oggi andrà in panchina nel Milan Daniele Bonera. Sarà lui l’allenatore per una notte, vista la positività di mister Pioli.

Il Covid-19 non dà tregua al mondo del calcio e, come ormai risaputo, colpisce anche gli allenatori. Stefano Pioli sarà indisponibile per Napoli-Milan di oggi.

Il tecnico per una notte, alla guida dei rossoneri, sarà dunque Daniele Bonera. L’ex difensore ha lavorato tutta la settimana con la squadra, ritrovandosi catapultato in un ruolo così prestigioso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà la prima volta di Bonera come allenatore. A Milanello ha avuto carta bianca per organizzare il lavoro quotidiano, ma stasera a Napoli sarà diverso, tutto già condificato.

Ieri in conferenza stampa Bonera ha fatto sapere di aver già tutto concordato con Pioli, che resterà collegato da casa: “In questi giorni non mi sono mai sentito solo, il contatto con il mister è stato costante. Ne abbiamo parlato, vogliamo evitare che si crei confusione. Abbiamo pensato di fare una riunione pre-gara e poi, se ci dovessero essere informazioni importanti che il mister o i collaboratori vedono da casa, faremo un ulteriore check nell’intervallo”.

L’ex difensore si troverà di fronte Rino Gattuso, altro amico fraterno con cui ha condiviso per molti anni lo spogliatoio di Milanello.

Il Milan spera infine anche nella cabala. Bonera scese in campo dieci anni fa, nell’ultimo successo rossonero al San Paolo. Con lui anche Zlatan Ibrahimovic, che agirà come una sorta di allenatore in campo per la squadra ospite.