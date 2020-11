Gomitata Politano a Kessie, incidente per l’ivoriano: lo svela Milan TV

La gomitata di Politano a Kessie è stata molto violenta. In quella occasione il centrocampista ha perso… un dente. Ecco il retroscena raccontato da Milan TV.

Napoli-Milan è stata una partita tutto sommato corretta. Grande rispetto in campo fra le due squadre, dato anche dalle tante amicizie: da Gattuso a Bakayoko, da Donnarumma a Insigne. Non sono mancati però episodi arbitrali: il più discusso è la gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly, non sanzionata dall’arbitro Valeri e né dal VAR.

Invece è passata praticamente inosservata la gomitata di Matteo Politano a Franck Kessie durante il primo tempo. Probabilmente involontaria, ma ha lasciato comunque il segno sul centrocampista ivoriano. E che segno! A riportare il retroscena su quanto successo in quella occasione è Milan TV, il canale ufficiale della società rossonera.

Stando a quanto riportano i colleghi, infatti, Kessie per quella gomitata avrebbe perso un dente. Stamattina il centrocampista ex Cesena e Atalanta si è recato dal dentista per l’opportuno intervento. Un retroscena curioso ma che fa capire quanto violenta sia stata la gomitata di Politano, seppur involontaria.

Kessie, dopo l’episodio, è rimasto a terra per qualche minuto per poi rialzarsi e ritornare in campo. Anche ieri, a Napoli, ha fatto una partita importante dal punto di vista tattico e anche tecnico. Ormai è un calciatore fondamentale per questo Milan, valorizzato totalmente da Stefano Pioli, che ha trovato la chiave per portarlo a livelli altissimi.