Hauge, primo gol in Serie A e conferme: titolare in Lille-Milan?

Jens Petter Hauge ha stupito con la bellissima giocata in occasione del terzo gol rossonero in Napoli-Milan. Ora spera di giocare col Lille.

Anche Jens Petter Hauge ha messo il proprio zampino nella vittoria del Milan contro il Napoli. Suo il gol del definitivo 3-1 al 95′, una rete che ha chiuso il match del San Paolo.

Subentrato al 29′ del secondo tempo, l’esterno norvegese ha mostrato subito di avere l’atteggiamento giusto in campo. Non si è risparmiato, ha giocato semplice ed evitato di commettere errori in un momento cruciale della sfida. Quando ha avuto l’occasione giusta, ha espresso tutto il suo talento e segnato il gol che ha certificato il successo della squadra.

Leggi anche:

Hauge titolare in Europa League?

Hauge a Napoli ha realizzato la sua prima rete in Serie A, la seconda assoluta con la maglia del Milan. Infatti, aveva già timbrato il cartellino contro il Celtic in Europa League. Finora ha avuto poco minutaggio, ma il giovane norvegese ha dato buone impressioni in campo e ha saputo farsi trovare pronto. Sta confermando che l’investimento fatto dalla società è stato giusto.

Considerando l’assenza di Zlatan Ibrahimovic e un possibile impiego di Ante Rebic come prima punta, non è escluso che Hauge possa trovare maggiore spazio. Magari già giovedì in Europa League in Lille-Milan. L’ex Bodo/Glimt potrebbe partire dal primo minuto nel suo ruolo preferito, quello di esterno sinistro offensivo, nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Hauge spera di convincere il mister a concedergli la chance di partire titolare in Francia. Ha una grande voglia di dimostrare il suo valore, cosa che per adesso ha potuto fare in maniera limitata. Normale che Pioli abbia dovuto gestire il suo inserimento in squadra, considerando che veniva dalla Norvegia e dunque da un calcio molto diverso. Senza dimenticare l’età e, quindi, la poca esperienza.

Ma adesso Jens Petter sembra più pronto ad avere maggiore spazio nel Milan. Vedremo se giovedì contro il Lille toccherà a lui partire dal primo minuto.