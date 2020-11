Verso Milan-Fiorentina, infortuni Ribery e Bonaventura: il comunicato

Franck Ribery e Giacomo Bonaventura hanno accusato dei problemi fisici recentemente, la Fiorentina ha emesso un comunicato sulle loro condizioni.

Il Milan ha superato a pieni voti l’esame Napoli e nella prossima giornata di campionato affronterà la Fiorentina a San Siro. Di fronte una squadra che attraversa un brutto momento.

I viola vengono dalla sconfitta contro il Benevento allo stadio Artemio Franchi, alla prima partita dopo il ritorno di Cesare Prandelli in panchina. Ovviamente hanno voglia di riscatto e si prepareranno al meglio per il match di Milano. Prima, però, dovranno affrontare l’Udinese in Coppa Italia mentre il Milan sarà di scena a Lille in Europa League.

Ribery e Bonaventura ok per Milan-Fiorentina?

Intanto oggi il club ha emesso un comunicato ufficiale riguardante le condizioni fisiche di Franck Ribery e Giacomo Bonaventura:

“ACF Fiorentina comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali si é sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda Giacomo Bonaventura, l’esame clinico ha escluso problematiche significative a carico della caviglia destra e nelle prossime ore si potrà valutare la sua eventuale disponibilità per la trasferta di Udine“.

Su Bonaventura non sembrano esserci dubbi inerenti la sua presenza per Milan-Fiorentina. Più dubbi su Ribery, invece. Nei prossimi giorni si capiranno meglio le condizioni dell’ex Bayern Monaco.