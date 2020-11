“Fake news”: niente Milan per il turco

Una fonte vicina al turco Yazici del Lille ha smentito le voci che vorrebbe il calciatore in orbita Milan. Yazici sarebbe un’idea per il dopo Calhanoglu

Il Milan è alle prese con la trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. L’accordo non è stato ancora trovato e le parti appaiono distanti ma i rossoneri non hanno ancora mollato la presa: Maldini e Pioli vorrebbero continuare con l’attuale numero 10 ma il turco dovrà abbassare le richieste. I rossoneri non daranno mai all’ex Bayer Leverkusen sei milioni di euro.

Il Milan ovviamente non può farsi trovare impreparato in caso il rinnovo non dovesse arrivare. Tra i profili in cima alla lista dei rossoneri, per il dopo Calhanoglu, c’è certamente Dominik Szoboszlai. Il talento magiaro si libera dal Salisburgo per soli 24 milioni di euro ma la concorrenza è importante.

Leggi anche:

Milan-Yazici, fake news

Altra idea, venuta fuori negli ultimi giorni, è quella che porterebbe ad un altro turco, Yazici. Il calciatore del Lille, che a San Siro ha realizzato una tripletta, non è però così vicino al Milan.

Non si tratta di una pista concreta, “Sono solo fake news”, ha rivelato una fonte vicina al giocatore a Calciomercato.it