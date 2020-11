Maldini punta il talento olandese: è il nipote di un ex

Il Milan è pronto a sfidare il Barcellona per Melayro Bogarde. Il giovane difensore dell’Hoffenheim ha un contratto in scadenza a giugno

Torna di moda il nome di Melayro Bogarde. Il difensore olandese classe 2002, nipote dell’ex Milan e Barcellona, Wistone Bogarde, è tra i calciatori sul taccuino dei rossoneri.

La situazione contrattuale del giocatore – accordo con l’Hoffenheim in scadenza a giugno – fa gola a parecchi club ma soprattutto proprio al Diavolo e ai blaugrana. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, i due club starebbero pensando di anticipare l’acquisto di Bogarde a gennaio, viste le esigenze nel reparto arretrato.

Contatti frequenti

Milan e Barcellona avrebbero così intensificato i contatti per riuscire a prenderlo subito, senza aspettare il primo luglio 2021. Bogarde, che in stagione con la prima squadra dell’Hoffenheim ha collezionato due presenze, una in Bundesliga e una in Europa League, non è la prima volta che viene accostato al Milan.

Il difensore, infatti, era anche nella lista di Rangnick, che tanto bene conosce i giovani calciatori che militano in Germania.