Ufficiale, l’attaccante si svincola: idea Milan

L’attaccante si è svincolato nelle ultime ore. Un’occasione a parametro zero per alcuni club italiani attivi sul mercato.

Una delle priorità del Milan in vista del mercato di riparazione a gennaio sembra essere l’arrivo di un attaccante.

Serve un calciatore che possa dare il cambio a Zlatan Ibrahimovic, visto che lo svedese ha dimostrato di potersi fermare da un momento all’altro per guai muscolari.

L’ultima idea, che potrebbe anche anticipare i tempi, arriva dalla Germania. Secondo Calciomercato.it i rossoneri sono interessati ad un centravanti ingaggiabile a costo zero.

Milan, idea Ibisevic: si è appena svincolato

Il nome del giocatore in questione è Vedad Ibisevic. I più appassionati di calcio internazionale ricordearnno questa punta di origine bosniaca, che in Europa ha cambiato già diverse maglie.

Si tratta di un attaccante classe ’84, che da ieri è ufficialmente svincolato. O meglio, lo Schalke 04 ha annunciato che il suo contratto terminerà anzitempo, esattamente il 31 dicembre 2020.

Tutta colpa di un litigio forte tra Ibisevic e il vice-allenatore Naldo. Un confronto che ha fatto propendere lo Schalke per l’allontanamento del calciatore 36enne a fine anno.

Il suo cartellino potrebbe essere un’idea comoda per l’attacco del Milan. I rossoneri non intendono spendere troppo per un vice-Ibra a gennaio. Chi meglio dunque di un calciatore d’esperienza a parametro zero, che certamente non pretenderà un ingaggio top.

Ibisevic in carriera ha indossato le maglie di PSG, Hoffenheim, Stoccarda e infine proprio lo Schalke 04. Con la Nazionale bosniaca vanta ben 83 presenze ufficiali condite da 28 reti, oltre ad aver preso parte da protagonista ai Mondiali 2014 in Brasile.