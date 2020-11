Lille-Milan, Tonali e Hauge titolari: out un difensore

Le ultime news di formazione per Lille-Milan di domani sera. Alcuni cambi forzati e altri programmati per i rossoneri.

Cambierà il volto del Milan in vista della trasferta in terra di Francia, in casa del Lille. I rossoneri domani alle ore 18.55 proveranno a vendicare lo 0-3 subito qualche settimana fa a San Siro.

Stefano Pioli ed il suo momentaneo sostituto Daniele Bonera sembrano aver già scelto l’undici titolare da schierare nel match di Europa League.

Il Milan certamente farà a meno di tre infortunati di lusso: Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers, tutti rimasti fuori dalla lista dei convocati.

La formazione del Milan anti-Lille

Un pizzico di turnover dunque secondo le previsioni di Sky Sport. Il Milan agirà sempre con il 4-2-3-1, ma le scelte saranno un po’ diverse dal solito.

Gigio Donnaurmma manterrà il posto tra i pali. In difesa spazio a Dalot sulla destra e il solito Theo Hernandez a sinistra. Al centro confermato Kjaer, ma accanto a lui ci sarà Gabbia. Fastidi ancora accusati da Romagnoli, che potrebbe partire dunque dalla panchina.

In mediana riposerà Kessie. Il tandem titolare sarà composto da Tonali e Bennacer. Sulla trequarti l’unica conferma sarà quella di Calhanoglu, ma ai suoi lati avranno spazio Castillejo e Hauge. Unica punta il croato Rebic.

L’undici del Milan: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.