Castillejo: “A Lille per vincere. Ibrahimovic ci mancherà”

Le parole di Samu Castillejo ai microfoni di Sportmediaset. Lo spagnolo vuole tornare a far bene in maglia rossonera.

La redazione di Sportmediaset ha intervistato oggi Samu Castillejo, alla vigilia del match di Europa League tra il Lille ed il Milan.

Visto lo stop al belga Saelemaekers, il numero 7 potrebbe tornare ad avere più spazio. Ma la concorrenza in avanti appare folta: “Siamo il Milan, è normale ci sia concorrenza. Siamo tanti e molto forti, ma si gioca ogni tre giorni e c’è bisogno di tutti” – ha ammesso Castillejo.

Sul momento del Milan e sugli obiettivi stagionali, Castillejo ha le idee chiare: “Siamo in un momento eccellente, lo dimostra il fatto che nel 2020 siamo la squadra che ha conquistato più punti. Scudetto? Se non lo vinceremo di certo non ci arrabbieremo. Ma dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi minimi”.

Sulla trasferta di Lille: “Sarà molto dura, lo sono forti e lo hanno dimostrato all’andata. Andremo in Francia con la voglia di vincere, dobbiamo dimostrare di voler trionfare in questa competizione”.

Infine sull’assenza di Ibrahimovic: “Ci da molto, sia dento che fuori dal campo. Ci mancherà, anche se abbiamo diversi giocatori forti che possono sostituirlo temporaneamente”.