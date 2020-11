Lille-Milan senza Ibrahimovic: messaggio di Bennacer alla squadra

Ismael Bennacer parla da leader in vista di Lille-Milan di Europa League. Zlatan Ibrahimovic out per infortunio, ma la mentalità non cambia.

Domani sera il Milan affronta in Lille in trasferta e sarà un match molto importante. Dopo la sconfitta a San Siro, i rossoneri hanno perso la testa della classifica del girone H di Europa League. C’è voglia di riscatto.

Ismael Bennacer dovrebbe partire titolare ed è molto carico per la sfida. Ai microfoni di Sky Sport è stato molto chiaro: «Abbiamo voglia di vincere. Ci teniamo a mostrare la nostra mentalità e a fare risultato contro una squadra così forte. All’andata abbiamo sbagliato alcune cose e domani non dobbiamo ripetere i medesimi errori».

Mancherà Zlatan Ibrahimovic, assente per infortunio muscolare, però il centrocampista algerino non è preoccupato: «Con o senza Ibra abbiamo la stessa mentalità e dobbiamo fare bene. Ovviamente se c’è anche lui è positivo per tutto il gruppo, ma dobbiamo fare risultato anche con la sua assenza».

A Milan TV ha sottolineato anche il feeling che ha con Franck Kessie, suo compagno di reparto: «Giochiamo assieme da un anno, parliamo francese, è più facile capirsi. Ci conosciamo di più ora e quindi diventa maggiormente facile giocare sul campo. Meno cartellini? Ho imparato ad essere meno aggressivo».

Leggi anche: