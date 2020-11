Ancelotti ostacola il sogno del Milan: sta corteggiando il campione

Il Milan spera nel grande colpo di mercato a gennaio, ma ci sta provando anche Ancelotti. L’ex rossonero può ostacolare i piani di Maldini.

Il Milan è in testa alla classifica di Serie A e sogna lo Scudetto. L’obiettivo resta il quarto posto, ma tutto può succedere. E se la squadra continuerà a fare così bene, non è da escludere che Elliott possa regalare un grande colpo di mercato a Pioli. Maldini e Massara ci stanno lavorando e hanno già individuato una serie di importanti obiettivi.

L’opzione Christian Eriksen è molto affascinante: strapparlo all’Inter per dargli la possibilità di prendersi una rivincita. Ieri sera, nel corso di Inter-Real, è accaduto qualcosa che segna la rottura definitiva fra le parti. Affare difficile, per mille motivi. Così come è difficile il vero grande sogno di mercato di Maldini e di tutto il Milan. Si tratta di un esubero del Real Madrid, che ha appena chiesto al club la cessione per probare una nuova avventura in un nuovo campionato.

Ancelotti vuole Isco all’Everton

Isco non è un obiettivo del Milan, ma un sogno, appunto. Complicatissimo. Il costo del cartellino è abbordabile perché il Real potrebbe accontentarsi anche di 30 milioni di euro. Il problema, come sempre, è lo stipendio: tantissimi i 12 milioni che percepisce al momento dai Blancos. Ed è difficile pensare che Elliott possa sborsarli. Ma Florentino Perez è un amico e potrebbe andare in contro a Maldini con il pagamento dell’ingaggio.

Ma è chiaro che un calciatore come Isco attira l’attenzione di tantissimi club. Secondo TodoFichajes.com, il suo obiettivo è quello di andare in Premier League. E proprio in Inghilterra il Milan sta trovando il principale nemico: Carlo Ancelotti, che lo vorrebbe con sé all’Everton. Dopo James Rodriguez, i Toffees sognano un altro colpo di mercato clamoroso. Su Isco però ci sono anche il Napoli, la Juventus e altre società della Premier. Su tutte l’Arsenal, probabilmente quella con più chance di acquistarlo.

Sarà una bella lotta per questo calciatore. Il Milan parte da molto dietro: lo stipendio è davvero proibitivo per il club, che ha già fatto uno sforzo importante per garantire 7 milioni a Ibrahimovic. Le cessioni potrebbero aiutare Maldini e Massara in questa impresa: Hakan Calhanoglu sicuro, poi Samu Castillejo e qualcun altro. Un sogno davvero troppo difficile da realizzare, purtroppo.