Laxalt convince il Celtic, Milan pronto allo scambio: i dettagli

Il futuro di Diego Laxalt potrebbe essere ancora al Celtic e il Milan sta pensando di effettuare uno scambio per prendersi un difensore.

Il trasferimento in Scozia ha aiutato Diego Laxalt a rilanciarsi dopo due stagioni negative passate tra Milan e Torino. Al Celtic ha trovato l’ambiente giusto per tornare sui livelli mostrati al Genoa.

Lo storico club di Glasgow è soddisfatto del suo rendimento e sta pensando all’acquisto a titolo definitivo del cartellino. Infatti, il laterale mancino uruguayano si è trasferito alla corte di Neil Lennon con la formula del prestito secco, dunque senza diritto o obbligo di riscatto. Serve una nuova trattativa tra le società per stipulare un ulteriore accordo.

Leggi anche:

Calciomercato Milan, scambio Laxalt-Ajer?

Già nella sessione di mercato di gennaio 2021 ci può essere una negoziazione tra Celtic e Milan per il trasferimento definitivo di Laxalt a Glasgow. L’agente è in contatto con le due società e il giocatore sembra contento dell’eventualità di rimanere in Scozia.

Secondo quanto spiegato da calciomercato.com, il Milan punta a incassare almeno 6 milioni di euro dalla cessione di Laxalt. Da non escludere che il club rossonero possa inserire nei discorsi Kristoffer Ajer, difensore norvegese del Celtic per il quale era già stato effettuato un tentativo nella scorsa finestra del mercato.

Il centrale 22enne non è una prima scelta, però piace alla dirigenza rossonera e viene seguito. Ovviamente, al cartellino di Laxalt, andrebbero aggiunti dei soldi per portare Ajer a Milanello. Nei mesi scorsi si parlava di una valutazione da 20-25 milioni per il giocatore scandinavo.