Niente Juventus, Calhanoglu sta trattando con un altro club

Arriva l’indiscrezione dal giornale tedesco, secondo cui Calhanoglu sarebbe sempre più indirizzato verso l’Inghilterra.

Il Milan rischia seriamente di perdere Hakan Calhanoglu nel 2021. Colpa di un contratto in scadenza che fa fatica ad essere rinnovato.

Il fantasista turco classe ’94 è stato già accostato a diversi club italiani e non solo. Ad esempio si è parlato spesso di Juventus, che avrebbe messo nel mirino Calhanoglu come obiettivo a costo zero.

Ma arrivano dalla Germania, precisamente dal quotidiano sportivo Bild, indiscrezioni che vedono Calhanoglu lasciare Milanello. Ma per dirigersi in Premier League, e non nella vicina Torino.

L’ultima indiscrezione è stata lanciata dal giornalista tedesco Christian Falk, nota firma sportiva della Germania.

Il cronista è intervenuto al podcast radiofonico britannico intitolato Stretford Paddock, per parlare per lo più di notizie di calciomercato.

Tra le rivelazioni c’è anche quella relativa a Calhanoglu: il numero dieci del Milan sarebbe molto vicino al Manchester United, club che lo segue da settimane.

Secondo le notizie di Falk, il turco avrebbe scelto di non ascoltare proposte di rinnovo con il club rossonero e avrebbe dato mandato ai suoi agenti di cominciare a trattare con i Red Devils.

L’idea è quella di giocarsi al top tutta la stagione con la maglia del Milan, per poi svincolarsi a giugno prossimo e legarsi, probabilmente, al Manchester. Una notizia che non farà piacere ai rossoneri, i quali però si sono forse mossi tardi per cercare di rinnovare l’accordo con il proprio trequartista titolare.