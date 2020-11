Il Milan si allontana dall’erede di De Ligt: offerta super dalla Premier

Il Liverpool sembra pronto ad accelerare per il difensore, che è obiettivo dichiarato anche del Milan per la sessione di gennaio.

La ricerca di un difensore per il Milan, in vista della seconda parte di stagione, prosegue ma senza un obiettivo ancora vero e proprio.

Tanti i profili sondati dai rossoneri. I nomi più noti sono quelli del turco Kabak, del francese Simakan e dell’italiano Lovato. Ma di recente si è parlato anche di un altro talento.

Trattasi di Perr Schuurs, stopper olandese di 21 anni che si sta mettendo in mostra nell’Ajax. Per questo motivo da molti addetti ai lavori è indicato come l’erede naturale di Mathijs De Ligt, attuale difensore della Juventus.

Calciomercato Milan, si fa dura per l’olandese Schuurs

Un’opzione che piace non poco dalle parti di Milanello, visto che Schuurs sta trascinando la difesa dell’Ajax e si sta comportando bene nella sua prima stagione da titolarissimo con la maglia dei Lancieri.

Un calciatore giovane ma già maturo e caratterialmente pronto per il salto di qualità. Purtroppo per il Milan se ne è accorto anche il Liverpool.

Dalla Spagna, in particolare dal portale Todofichajes.com, arrivano conferme: gli inglesi sono pronti alla maxi-offerta nel mercato di riparazione, così da assicurarsi subito il cartellino di Schuurs.

Pronti 30 milioni di euro per l’acquisto del giovane stopper, che andrebbe a sostituire il connazionale Van Dijk, infortunatosi gravemente al ginocchio nelle scorse settimane.

Milan messo all’angolo dunque dall’inserimento del Liverpool. Difficilmente a gennaio 2021 i rossoneri potranno permettersi un esborso così elevato per rimpolpare la propria difesa.