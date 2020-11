Asse di mercato con il Lille: 20 milioni per il centrocampista

Il Milan potrebbe intavolare una nuova trattativa con il Lille già questa sera. Già pronta l’offerta per il giovane centrocampista.

Il Milan è ancora a caccia di talenti per il proprio calciomercato. La priorità di Maldini è un attaccante, per il ruolo di vice Ibrahimovic, e un difensore centrale. Ma attenzione perché anche un altro centrocampista non dispiacerebbe a Stefano Pioli. Gli impegni sono tanti e c’è bisogno sempre di ricambi.

Kessie e Bennacer sono le due certezze del momento, mentre Sandro Tonali sta facendo un po’ di fatica a venir fuori. Stasera contro il Lille sarà probabilmente titolare: un’ottima occasione per vedere a che punto è il suo inserimento. Di fronte potrebbe ritrovarsi un futuro concorrente per il posto in mezzo al campo. Infatti, spiegano in Spagna, il Milan avrebbe pronta un’offerta per il centrocampista del Lille, un giovane talento cercato già in passato e dal potenziale enorme.

Il Milan vuole Soumaré del Lille

Secondo quanto scrive TodoFichajes.com, il Milan potrebbe approfittare della partita col Lille per tornare a parlare di Boubakary Soumaré. Classe 1999, è considerato il futuro della mediana della Francia e di un top club. Il Paris Saint-Germain è sulle sue tracce da tempi non sospetti, ma i rossoneri vogliono provare a strapparglielo. Stando alle indiscrezioni, il costo del cartellino sarebbe di 25 milioni di euro; il Milan sarebbe pronto a spingersi a mettere sul piatto 20 milioni per acquistarlo.

Chissà se questa sera, prima o dopo la partita, non ci sarà un colloqui fra le due società per questa possibile trattativa. Una cosa è certa: Soumaré è nella lista di Maldini e Massara ed è il classico colpo in prospettiva che piace ad Elliott. Per di più, i rapporti col Lille sono davvero ottimi. Le parti sono accomunate proprio dal fondo americano e, inoltre, hanno già trattato l’affare Rafael Leao. Insomma, le basi per imbastire questa trattativa ci sono. Pioli accetterebbe volentieri l’arrivo di un altro centrocampista e a prezzi tutt’altro che enormi. Un investimento sicuro per il futuro.