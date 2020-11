Hauge, prima da titolare a Lille: vuole prendersi il Milan

Jens Petter Hauge dal primo minuto in Lille-Milan di Europa League. Il talento norvegese ex Bodo/Glimt vuole sfruttare la grande chance.

Stasera in Lille-Milan ci saranno alcuni cambiamenti nella formazione titolare rispetto a Napoli, nessuna sorpresa. Stefano Pioli in Europa League ha abituato a fare un parziale turnover.

Grazie alle rotazioni in Francia troverà spazio dall’inizio anche Jens Petter Hauge. Il giovane talento norvegese è reduce da un importante gol nella vittoria di Napoli e avrà l’occasione di giocare da titolare per la prima volta. Ovviamente, punta a sfruttare al meglio la chance.

Hauge dal 1′ in Lille-Milan

L’ex gioiello del Bodo/Glimt finora è sempre subentrato a partita in corso e ha grande desiderio di dimostrare di poter dare garanzie anche da titolare. Finora Pioli ha preferito inserirlo gradualmente, ma contro il Lille è pronto a lanciarlo dal primo minuto.

Hauge giocherà nel suo ruolo preferito, quello di esterno sinistro offensivo. Nel 4-2-3-1 del Milan prenderà il posto di Ante Rebic, che verrà avanzato nella posizione di prima punta per sostituire l’infortunato Zlatan Ibrahimovic.

Il 21enne norvegese ha già segnato in Europa League, a Glasgow contro il Celtic. Nonostante il poco minutaggio, sta facendo vedere personalità e anche concretezza nelle giocate. Sa quando dover giocare semplice e quando poter forzare l’azione. Inoltre, negli ultimi 20 metri sa fare la scelta giusta tra assist e conclusione.

Ovviamente in Lille-Milan avrà una vetrina più grande per far vedere le sue qualità. Sono tutti in grande attesa di vederlo partire titolare. Anche se un po’ di pressione è naturale averla, per adesso Hauge ha mostrato di avere personalità nell’indossare una maglia pesante come quella rossonera. In Francia ha voglia di convincere per conquistare uno status sempre più importante in squadra.