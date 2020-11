Lille-Milan, probabili formazioni: chance per Dalot e Tonali

Pioli ha le idee chiare sulla formazione da schierare in Lille-Milan di Europa League. Dalot e Tonali ritrovano una maglia da titolare.

Il Milan stasera va di scena a Lille e punta vendicarsi del bruciante KO subito a San Siro. La squadra di Stefano Pioli non ha scordato lo 0-3 e vuole prendersi una rivincita.

Una vittoria sarebbe importante anche per gli equilibri della classifica del girone H. Attualmente i francesi sono primi con 7 punti, poi ci sono i rossoneri a quota 6, infine Sparta Praga a 3 e Celtic a 1. Un successo avvicinerebbe il Diavolo ai Sedicesimi.

Europa League, probabili formazioni Lille-Milan

Nel Milan mancheranno giocatori importanti come Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. Out anche Mateo Musacchio. Verrà riproposto il modulo 4-2-3-1 e in difesa ci saranno Diogo Dalot a destra e Matteo Gabbia al centro come novità. Il resto del reparto sarà completato da Simon Kjaer e Theo Hernandez. Ovviamente Gigio Donnarumma in porta.

A centrocampo dovrebbe essere Franck Kessie a riposare, con Sandro Tonali pronto ad affiancare Ismael Bennacer. Per l’ex Brescia un’occasione importante da sfruttare, visto che all’andata aveva deluso come tutti i compagni comunque.

Sulla trequarti sarà ancora Hakan Calhanoglu il fulcro centrale, mentre sulle fasce agiranno Samuel Castillejo a destra e Jens Petter Hauge a sinistra. Panchina per Brahim Diaz, salvo sorprese. Il centravanti chiamato a sostituire Ibrahimovic sarà Ante Rebic.

EUROPA LEAGUE | LILLE MILAN | PROBABILI FORMAZIONI

Lille (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, André, Xeka, Bamba; Yazici, David.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.