LIVE | Lilla-Milan, risultato in tempo reale: le formazioni ufficiali

Risultato in tempo reale di Lille-Milan, il quarto turno di Europa League. Aggiornamenti minuto per minuto sulla partita di oggi.

A breve con tutti gli aggiornamenti sul risultato di Lille-Milan, partita valida per la quarta giornata di Europa League.

Il Milan torna in campo dopo l’ottimo successo di Napoli in campionato. I rossoneri sfidano il Lille, partita valida per il quarto turno di Europa League. I rossoneri devono riscattare la brutta sconfitta dell’andata: 0-3 il risultato finale, con Yazici assoluto protagonista con una tripletta. Daniele Bonera, che sarà ancora in panchina in assenza di Stefano Pioli, ieri in conferenza stampa si è detto coinvolto che i suoi non commetteranno gli stessi errori.

Il Lille è una squadra difficile da affrontare poiché ha tanti calciatori di talento. Uno di questi è Renato Sanches, che però non sarà in campo stasera per infortunio. Un assenza pesante per Galtier, il quale l’ha paragonata all’assenza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Sì, perché quella di oggi è la prima partita dei rossoneri senza l’attaccante. Che potrebbe rientrare la prossima settimana per Sampdoria-Milan.

Lille-Milan, prima partita senza Ibrahimovic

E già, Ibrahimovic salta questa importante sfida di Europa League. Si è infortunato domenica sera nel corso di Napoli-Milan, dopo aver allungato la coscia sinistra per un cross al centro. L’attaccante svedese ha subito una lesione del bicipite femorale e resterà fuori per almeno dieci giorni. Certe sono le sue assenze oggi, domenica e contro il Celtic giovedì prossimo. Pioli spera di averlo a disposizione per la Sampdoria, ma serve un autentico capolavoro per rimetterlo a posto per quella partita.

Oggi al suo posto, nel ruolo di centravanti, giocherà Ante Rebic. Non Lorenzo Colombo, che invece partirà dalla panchina. Gli altri due assenti sono Saelemaekers e Leao, anche loro infortunati. Dietro la prima punta, oltre a Calhanoglu, giocheranno quindi Castillejo e Krunic. Parte dalla panchina invece Brahim Diaz, il quale potrebbe trovare spazio dal primo minuto contro la Fiorentina domenica pomeriggio.

Il tabellino di Lille-Milan

Lille (4-4-2): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Mandava; Araujo, Xeka, André, Bamba; David, Yazici. All: Galtier.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Gabbia, Kjaer, T.Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All: Bonera.