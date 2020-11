Lilla Milan dove vederla: canale tv, streaming e probabili formazioni

Dove vedere Lilla-Milan in diretta tv e streaming, tutte le informazioni su come e dove vedere la partita di Europa League di oggi.

Lilla Milan è valida per il quarto turno di Europa League. I rossoneri sono reduci dalla splendida vittoria di Napoli, ma la testa di Daniele Bonera e dei ragazzi è all’andata. Troppo brutto per essere vero quel 3-0 a San Siro, con uno Yazici straripante. L’obiettivo, quindi, oltre ai tre punti in sé, è riscattare quella sconfitta e fare risultato. Questo aiuterebbe anche in ottica qualificazione, anche se la strada resta comunque aperta.

Stefano Pioli è ancora out, così come Ibrahimovic, Leao e Saelemaekers. In panchina ancora Bonera, in campo in attacco invece ci sarà Ante Rebic. Il Milan adesso è nelle loro mani e, in una partita difficile come questa, servirà davvero l’apporto di tutti. Inevitabilmente però l’allenatore è costretto a fare dei cambi: si gioca ogni tre giorni e i titolari hanno bisogno di respiro.

Dove vedere Lilla-Milan: diretta tv e streaming gratis

Partita: Lilla-Milan

Orario: 18.55

Competizione: Europa League

TV: Sky Sport

Streaming: Sky GO, Now TV.

L’Europa League è un’eslcusiva Sky Sport, quindi Lilla–Milan sarà visibile soltanto sui canali dell’emittente satellitare: Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Per quanto riguarda lo streaming, basterà accedere al proprio abbonamento su Sky GO. In alternativa, potrete sottoscrivere un abbonamento a Now TV, la web tv di Sky.

Le probabili formazioni

In assenza di Ibrahimovic, come detto, sarà Rebic a guidare l’attacco del Milan. Dietro di lui Castillejo, Calhanoglu e Hauge, in gol per la prima volta in Serie A proprio a Napoli (aveva già segnato coi rossoneri in Europa League contro il Celtic). Chance per Tonali in mezzo al campo insieme a Bennacer. Dalot fa rifiatare Calabria.

Lilla (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, Xeka, Andre, Bamba; Yazici; David.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic